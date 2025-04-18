Вероятно, это не местная инициатива — месяц назад президент Путин рекомендовал руководителям регионов «обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов». Правда, зеленоградские таблички почему-то не именные.

Ещё одну рекомендацию Путин дал муниципалитетам — присваивать ветеранам Великой Отечественной войны, живущим на их территории, звание почетного гражданина. В Зеленограде это поручение тоже начали выполнять. Например, 11 апреля депутаты района Старое Крюково решили присвоить звание почетного жителя района 101-летней Антонине Шаровой (на фото). Почему депутаты не догадались сделать это раньше, непонятно.

К 80-летию Победы ветеранам также вручают юбилейные медали, а правительство даёт деньги: по 80 тысяч рублей фронтовикам и по 55 тысяч труженикам тыла.