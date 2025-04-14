«Это невосполнимая утрата для всей нашей школы», говорят коллеги. Евгений Ротчев занимался балетом со школьных лет. В 1982 году окончил Московский государственный институт культуры (МГИК) по специальности «культурно-просветительская работа». Преподавал хореографию, работал в клинской детской школе искусств. В 1991 году пришёл в зеленоградскую детскую школу искусств, сначала был назначен завучем, затем директором ДШИ имени Дягилева (до 2004-го — ДШИ №8). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Являлся лауреатом премии федеральной целевой программы «Одаренные дети» президентской программы «Дети России», победителем московского конкурса «Менеджер года» в номинации «Культура» (2011 год), заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Храм, где состоится прощание с Евгением Викторовичем, находится по адресу: поселок Голубое, Парковый бульвар, 1Х. От станции Крюково можно доехать до ближайшей остановки «Питомник Жилино» на областных автобусах 319 и 497. Похоронят Евгения Ротчева на Алабушевском кладбище 17 апреля около 13:30 — неподалеку от ушедшего из жизни три года назад коллеги, директора и хормейстера зеленоградского детского хора «Кантилена» Сергея Боровикова.

Под руководством Ротчева зеленоградская школа искусств добилась выдающихся успехов. В ноябре 2011 года ДШИ получила грант мэра Москвы за высокие достижения в образовательной деятельности и создание развивающей творческой социокультурной среды для воспитанников. Этот грант достался только двум московским школам искусств.

В 2012-м году в интервью «Зеленоград.ру» Евгений Викторович подробно рассказал о школе Дягилева, её педагогах и учениках, специфике и подходах к обучению музыке и хореографии.