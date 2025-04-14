Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев 14.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Евгений Викторович скончался 14 апреля после продолжительной болезни на 65-м году жизни. С 1993 года он возглавлял Детскую школу искусств имени Дягилева. Прощание пройдёт 17 апреля в 11:30 в храме Георгия Победоносца в Голубом.

«Это невосполнимая утрата для всей нашей школы», говорят коллеги. Евгений Ротчев занимался балетом со школьных лет. В 1982 году окончил Московский государственный институт культуры (МГИК) по специальности «культурно-просветительская работа». Преподавал хореографию, работал в клинской детской школе искусств. В 1991 году пришёл в зеленоградскую детскую школу искусств, сначала был назначен завучем, затем директором ДШИ имени Дягилева (до 2004-го — ДШИ №8). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Являлся лауреатом премии федеральной целевой программы «Одаренные дети» президентской программы «Дети России», победителем московского конкурса «Менеджер года» в номинации «Культура» (2011 год), заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Храм, где состоится прощание с Евгением Викторовичем, находится по адресу: поселок Голубое, Парковый бульвар, 1Х. От станции Крюково можно доехать до ближайшей остановки «Питомник Жилино» на областных автобусах 319 и 497. Похоронят Евгения Ротчева на Алабушевском кладбище 17 апреля около 13:30 — неподалеку от ушедшего из жизни три года назад коллеги, директора и хормейстера зеленоградского детского хора «Кантилена» Сергея Боровикова.

Под руководством Ротчева зеленоградская школа искусств добилась выдающихся успехов. В ноябре 2011 года ДШИ получила грант мэра Москвы за высокие достижения в образовательной деятельности и создание развивающей творческой социокультурной среды для воспитанников. Этот грант достался только двум московским школам искусств.

В 2012-м году в интервью «Зеленоград.ру» Евгений Викторович подробно рассказал о школе Дягилева, её педагогах и учениках, специфике и подходах к обучению музыке и хореографии.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
некролог, Ротчев Евгений Викторович, Детская школа искусств им.С.П.Дягилева
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру