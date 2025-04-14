В 2025 году будет введено в эксплуатацию 96 зданий высотой от 100 метров — это абсолютный рекорд за всю историю городского строительства. Для сравнения: в предыдущие годы (2022-2024) вводилось в среднем по 58 высоток в год. Всего до 2027 года запланировано строительство 222 жилых небоскрёбов — на 28% больше, чем за предыдущую трёхлетку.

Например, в «новый Сити» превратится бывшая промзона рядом с метро «Речной вокзал» на берегу канала. Здесь построят жилой кластер из 11 высоток (с маяком на одной из них) плюс офисный небоскреб высотой 180 метров (фото 1 и 2).