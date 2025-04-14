Рекордное число небоскребов планируют построить в Москве. В мэрии ограничивать высотность домов не собираются 14.04.2025 ZELENOGRAD.RU

В 2025 году будет введено в эксплуатацию 96 зданий высотой от 100 метров — это абсолютный рекорд за всю историю городского строительства. Для сравнения: в предыдущие годы (2022-2024) вводилось в среднем по 58 высоток в год. Всего до 2027 года запланировано строительство 222 жилых небоскрёбов — на 28% больше, чем за предыдущую трёхлетку.

Например, в «новый Сити» превратится бывшая промзона рядом с метро «Речной вокзал» на берегу канала. Здесь построят жилой кластер из 11 высоток (с маяком на одной из них) плюс офисный небоскреб высотой 180 метров (фото 1 и 2).

Ещё выше будет проект не Кутузовском шоссе — пять небоскрёбов в «сингапурском» стиле высотой от 180 до 250 метров с единым подземным пространством (фото 3).

В мэрии считают, что сама по себе высотность «точно не проблема», если речь идёт о качественной архитектуре. Другое дело, как близко высотные дома друг к другу расположены. То есть проблема может быть в плотности застройки, поэтому в мэрии следят, чтобы придомовая территория и инфраструктура «первой необходимости» вроде детских площадок у небоскребов была «непосредственно поблизости от дома».

Впрочем, в Зеленограде небоскребы вряд ли появятся — в некоторых районах города действуют ограничения на высотность зданий из-за близости к аэропорту Шереметьево.

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