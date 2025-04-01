Парковку прямо на грязной земле с прошлогодней травой водители устроили на поляне между МИЭТом и рестораном «Дюшес», ближе к городскому пруду. Студенты, сотрудники МИЭТа и соседних организаций утверждают, что паркуются там уже года два. Но официально эта поляна считается природной территорией.

Планируется ли легализовать эту парковку, устроив здесь какой-то твердое покрытие, чтобы грязь не разносилась по округе, спросил «Зеленоград.ру» префектуру, но получил ассиметричный ответ — парковку перекроют.

«Запланирована установка противовъездных устройств и восстановление газонного покрытия», сообщил зампрефекта Александр Чеботарев. Отвечает за это управа района Старое Крюково, работы выполнят в период месячника весеннего благоустройства — то есть в апреле.

Обоснование: указанный участок находится в границах комплексного заказника «Зеленоградский» и содержится как парк. Однако статус этой территории в ответе префектуры указан как «особо охраняемая зеленая территория» (ООЗТ), а не «особо охраняемая природная территория» (ООПТ). В словах разница в одну букву, но в сути разница огромная — новый статус природных территорий Зеленограда разрешает строительство на их территории парковок и подъездных дорог к ним. И если парковка в лесопарке — дикость, то в этом конкретном месте, возможно, имело бы смысл воспользоваться новым статусом этой территории.

Нужно ли обустроить эту парковку, пользуясь новым статусом природных территорий? Проголосуйте в нашем телеграм-канале.

