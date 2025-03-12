«Сегодня обнаружил массовую парковку автомобилей на газоне. На картах там вроде бы есть заезд, но под слоем грязи ничего непонятно. К тому же почти все автомобили стояли на земле с травой», — сообщил читатель «Зеленоград.ру»
Он отметил, что из-за такой парковки на дорогу попадает очень много грязи.
Все припаркованные автомобили он cфотографировал через приложение «Помощник Москвы». Если парковка на газоне подтвердится, всем автомобилям придёт штраф в 5000 рублей.
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