В начале записи видно, что легковая машина выехала из разворота напротив корпуса 514. Пытаться после него повернуть в Никольский проезд при интенсивном движение по Московскому проспекту довольно сложно — это опасный манёвр, надо обладать железным спокойствием и быстрой реакцией, чтобы совершить его в условиях большого трафика.

При этом чуть дальше, буквально в ста метрах, есть ещё один разворот (на схеме отмечен зеленым), после которого есть время и место для перестроения в правую полосу и безопасного поворота в Никольских проезд.

Как безопасно организовать здесь движение, непонятно — это должны решить специалисты. Пишите свои предложения в комментариях.