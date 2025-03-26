Теперь веранды без специального оборудования можно размещать, не согласовывая проект. Речь о простых верандах, на которых установлены исключительно:

столы и стулья (промышленного изготовления, но не интерьерные или садовые)

зонты (не выше первого этажа, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов)

компактные элементы цветочного оформления.

Такие простые веранды должны либо примыкать к кафе, либо быть от него не дальше пяти метров.

Для веранд со сложным оборудованием — перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами — по-прежнему нужно согласование.

В Зеленограде в этом сезоне планирует работать 46 летних веранд. они могут открыться уже с 1 апреля.