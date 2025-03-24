Вокруг новой детской поликлиники с травмпунктом тоже ставят ограждение — хотя делать это необязательно 24.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Само здание поликлиники в 18-м микрорайоне, на съезде с Крюковской эстакады, полностью построено, сейчас идёт благоустройство территории вокруг, привезли деревья. В частности, ставят забор. Это уродливо и неудобно, а для безопасности и контроля парковки есть другие методы.

Иногда эти заборы попросту вредят. Например, до капитального ремонта детская поликлиника в 15-м микрорайоне прекрасно обходилась без забора. После ремонта его поставили — теперь местным жителям приходится идти по проезду вместе с машинам. Тротуар делать негде и всё, что смогли предложить зеленоградские чиновники — сделать в проезде «лежачие полицейские»

При этом требования, которые раньше обязывали огораживать учреждения здравоохранения, сейчас уже не действуют. Почему новые поликлиники продолжают огораживать, непонятно. С одной стороны, чиновники продолжают говорить, что ограждение обязательно нужно, с другой стороны, иногда без него обходятся — например, поликлика на Каштановой аллее после ремонта осталась без забора, просто по периметру установили много камер видеонаблюдения.

Как бы там ни было, сейчас забор вокруг новой поликлиники будет — он готов уже на 30-40%, говорят на стройке.

Новая детская поликлиника нужна — на весь район Крюково есть только одна. Но местные жители продолжают критиковать её местоположение.

«Мы с сыном как раз идём из поликлиники, только из другой, — рассказала корреспонденту „Зеленоград.ру“ Евгения, которая шла мимо стройки. — Очень ждем, когда откроется новая. Единственное — очень неудобно построили. Рядом дорога: очень шумно, много пыли. И трудно добираться на автобусе, а автомобиль поставить некуда».

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