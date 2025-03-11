Пожар в помещении рынка на улице Панфилова, 30 произошёл в ночь с 9 на 10 марта. Предварительная причина — короткое замыкание. Горело, в числе прочего, холодильное оборудование. Сгоревшие помещения начали ремонтировать.
Выгорели ряды в большом зале, расположенном ближе к улице Гоголя — там торговали овощами, мясом, конфетами. Накануне там поставили новые мясные прилавки. Пожарные приехали и достаточно быстро потушили огонь.
Следы от пожара видны на фасаде здания. Испорченные прилавки уже вынесли на улицу. Сейчас открыта часть рынка со стороны улицы Панфилова, в остальных помещениях идёт ремонт.
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