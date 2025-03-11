Летевшие на Москву БПЛА были сбиты над городскими округами Раменское и Домодедово, сообщил мэр Собянин. Незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого беспилотника на Домодедовской улице (на фото). В остальных случаях на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр.
Однако у губернатора Московской области Воробьева другие данные: один человек погиб, девять ранено. В числе раненых 4-летний ребенок, трое раненых госпитализированы, один из них в реанимации, другая в тяжелом состоянии, идет операция. Повреждено несколько домов, на парковке сгорело 20 автомобилей.
Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
В 8:52 Собянин сообщил, что атака отбита. Министерство обороны предоставило окончательное количество сбитых БПЛА — 91 штука. Это была самая массированная атака за всё время. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 49 раз.