Летевшие на Москву БПЛА были сбиты над городскими округами Раменское и Домодедово, сообщил мэр Собянин. Незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого беспилотника на Домодедовской улице (на фото). В остальных случаях на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр.

Однако у губернатора Московской области Воробьева другие данные: один человек погиб, девять ранено. В числе раненых 4-летний ребенок, трое раненых госпитализированы, один из них в реанимации, другая в тяжелом состоянии, идет операция. Повреждено несколько домов, на парковке сгорело 20 автомобилей.