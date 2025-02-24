Надземные переходы через Центральный проспект и Ленинградку решили отремонтировать 24.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Речь идёт о трёх переходах: у префектуры возле остановки «Парк Победы», от парка «Ровесник» возле остановки «Ржавки» и напротив «Зеленопарка» возле остановки «Ржавки-2».

Это не капитальный ремонт, а «приведение остекленных путепроводов в надлежащее состояние». Действительно, «стекляшки» построены достаточно давно, они не в лучшем состоянии.

Виды работ уже определены: замена стекол на новые с антивандальным покрытием, ремонт каркаса остекления, замена покрытия везде (на мосту и лестницах), замена деформационных швов, перил, ремонт отмостки, окраска всего сооружения, ремонт электроснабжения и устройство системы автоматического управления освещением, ремонт служебных помещений. Кроме того, должны спроектировать систему удаления снега (подогрев).

Пока речь идёт о разработке проектной документации, её заказал эксплуатирующий мосты и тоннели «Гормост». На разработку проектной и рабочей документации даётся восемь месяцев, поэтому сам ремонт с большой вероятностью будет уже в следующем году. Проектировщикам предписано, в частности, предусмотреть применение новых материалов и современных строительных технологий. Что касается выбора цвета переходов — предложить варианты с учетом «технологического назначения и физико-механических и эстетических характеристик отделочных материалов».

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Метки:
внеуличный пешеходный переход
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