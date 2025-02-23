Это показали итоги мониторинга качества приема в вузы «Бюджетный прием — 2024: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки». Средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджет в МИЭТ в прошлом году, составил 80.1 (с учетом баллов за индивидуальные достижения).

В топ-10 мониторинга МИЭТ вошел по направлениям «Информационная безопасность» (4 место по России и 3 по Москве), «Приборостроение и оптотехника» (6 — Россия, 4 — Москва) и «Электронная техника, радиотехника и связь» (9 — Россия, 6 — Москва).

МИЭТ также занимает высокие места по направлениям «Управление в технических системах», «Материаловедение и технологии материалов», «Информатика и вычислительная техника».

В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ (в 2024 году это 803 вуза).

Подробнее о направлениях подготовки МИЭТа, а также интервью с преподавателями читайте в совместном проекте «Зеленоград.ру» и университета «Наш МИЭТ».