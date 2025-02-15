Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. Алексей Михальченков начал госслужбу в 1998 году на должности начальника управления содействия предпринимательству и малому бизнесу префектуры. Когда в 2000 году префектом Зеленограда стал Анатолий Смирнов, Михальченков был назначен заместителем префекта, затем первым замом.

Михальченков курировал вопросы экономики и развития Зеленограда, инвестиционной деятельности, имущественно-земельных отношений, информационных технологий, контроля в сфере финансов и закупок.

Михальченков окончил институты МИЭТ и ИМБО, в 80-е годы был секретарём райкома комсомола. До госслужбы работал на предприятиях электронной промышленности и занимался общественной деятельностью в сфере поддержки предпринимательства.

Кто заменит Михальченкова на посту первого заместителя префекта, пока неизвестно.



