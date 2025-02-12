Любовь Владимировна была удивительным человеком. Настоящим наставником, заботливым и чутким. Она всегда замечала в людях их лучшие качества, видела талант там, где другие не замечали, и помогала каждому раскрыться. Она не просто учила — она меняла судьбы, давала веру в себя, подставляла плечо в трудную минуту.

За годы ее руководства ИМБО выпустил более 1500 специалистов, ставших успешными в самых разных сферах. Благодаря ее усилиям и личной вовлеченности в процесс обучения, к студентам приезжали более 100 профессоров из разных стран мира, помимо тех, кто уже работал в институте. Это создало уникальную образовательную среду, позволившую студентам не только получать знания, но и перенимать международный опыт, расширять горизонты, становиться конкурентоспособными на мировом рынке.

Те, кому посчастливилось учиться у нее, работать рядом, знают, насколько велико было ее сердце. Она знала своих студентов не только по фамилиям в ведомости — она знала их мечты, их страхи, их надежды. Она переживала за каждого, помогала не только советом, но и делом. Она звонила, интересовалась, поддерживала, всегда была рядом, когда это было нужно.

Она верила в своих студентов так, как никто другой. И благодаря этой вере многие нашли свой путь, добились успеха, преодолели трудности. Для кого-то она стала первым наставником, для кого-то — путеводной звездой, а для кого-то — даже родным человеком.

Сегодня ее нет с нами, и это невосполнимая утрата. Но свет, который она зажгла в сердцах тех, кто знал ее, никогда не погаснет. Любовь Владимировна навсегда останется частью истории ИМБО, частью жизни всех, кого она поддержала, вдохновила, сделала сильнее. Она оставила след не только в наших судьбах, но и в истории Зеленограда, города, которому она посвятила себя.

Спасибо вам, Любовь Владимировна, за вашу доброту, за вашу веру, за ваш безграничный талант любить людей. Светлая память…