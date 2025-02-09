Остановка «Середниковская улица» находится в трехстах метрах от остановки «Кутузовская слобода» возле 23-го микрорайона. Нужна она пока разве что приезжающим на штрафстоянку, куда увозят машины за нарушение правил парковки. Рядом ещё построили спорткомплекс «Горизонт», но когда он откроется, неизвестно.

На остановке современный павильон и даже пилон с табло прибытия автобусов — правда, он пока ничего не показывает. Такие павильоны и табло делают для городских маршрутов. Пока же здесь останавливается только коммерческий 1299к Зеленоград—Сабурово (вероятно, по требованию). Этой остановки в схеме маршрута, по условиям конкурса на право перевозок, не было. Теперь же она есть в обе стороны.



Также на новой остановке отстаивается зеленоградский автобус 16 — разворачивается после конечной «Кутузовская слобода» и стоит в перерыве между рейсами. Посадки пассажиров тут нет.