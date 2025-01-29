С 28 января коммерческие маршрутки 1299К будут курсировать от станции Крюково по Заводской улице, Кутузовскому и Пятницкому шоссе до жилого комплекса «Пятницкие кварталы». Проезд по всему пути стоит 100 рублей, до Вахнеевки — 70, до Брехово и ЖК «Новый Зеленоград» — 60 рублей.
На маршруте будут работать три автобуса, интервал движения — полчаса, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гудвиль» (это перевозчик). Первый рейс от ЖК «Пятницкие кварталы» автобусы будут выполнять в 7:17, последний рейс от станции МЦД — в 21:00. Обещают, что весь путь займёт 30 минут. Льготный проезд — по социальным картам жителей Подмосковья (московских льгот нет). Оплатить проезд можно картами «Тройка» и «Стрелка».
По пути от Привокзальной площади маршрутки 1299к будут делать остановки:
- микрорайон Зелёный бор
- улица Заводская
- Кутузовская слобода
- Кутузовское шоссе 1
- Брёхово
- Брёхово-2
- Вахнеевка
- Лесная сторожка
- санаторий «Энергия»
- Большаково
- Благовещенка
- Фёдоровка
- Дачи
- Юрлово
- Школа
- Аристово
- Сабурово-1
- Сабурово
- ЖК «Пятницкие кварталы»
В обратном направлении — те же остановки, кроме «Школы» (между Аристово и Юрлово).