На маршруте будут работать три автобуса, интервал движения — полчаса, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Гудвиль» (это перевозчик). Первый рейс от ЖК «Пятницкие кварталы» автобусы будут выполнять в 7:17, последний рейс от станции МЦД — в 21:00. Обещают, что весь путь займёт 30 минут. Льготный проезд — по социальным картам жителей Подмосковья (московских льгот нет). Оплатить проезд можно картами «Тройка» и «Стрелка».

По пути от Привокзальной площади маршрутки 1299к будут делать остановки:

микрорайон Зелёный бор

улица Заводская

Кутузовская слобода

Кутузовское шоссе 1

Брёхово

Брёхово-2

Вахнеевка

Лесная сторожка

санаторий «Энергия»

Большаково

Благовещенка

Фёдоровка

Дачи

Юрлово

Школа

Аристово

Сабурово-1

Сабурово

ЖК «Пятницкие кварталы»

В обратном направлении — те же остановки, кроме «Школы» (между Аристово и Юрлово).



