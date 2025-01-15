В здании большой бассейн 25 на 16 метров на восемь дорожек, малый бассейн — 10 на 6 метров, а также тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения и буфет. Рядом парковка на 34 машино-места. Рядом запланирована автобусная остановка, но когда она заработает, неизвестно. От 23-го микрорайона вдоль шоссе идет тротуар — пешком идти 500-1000 метров. По документам спорткомплекс смогут посещать до 1090 людей в сутки.

Когда и на каких условиях можно будет заниматься в «Горизонте», пока неизвестно. Здание построено за счет средств московского бюджета и, вероятно, будет передано в управление государственному бюджетному учреждению «МосСпортОбъект». Когда это произойдёт, неизвестно. Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне это заняло пять месяцев.