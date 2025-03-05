В деревнях Никольское и Коськово планируют разместить инновационный научно-производственный центр «Дурыкино» и холодильный производственно-складской комплекс «Мошницы». Для этого пытаются поменять назначение земельных участков — перевести их разрешенный вид использования из сельскохозяйственного в промышленное. Более 800 человек выступили против. Похоже, это подействовало: в областном правительстве начали дорабатывать проект.

Общественное обсуждение прошло в феврале: формально обсуждали установление общественно-производственной зоны на участках, где будут размещать здания, и включение их в состав двух населенных пунктов. Никольское находится неподалеку от Льялово и Дурыкино, а Коськово — километрах в тридцати дальше, возле Солнечногорска. Тем не менее, их объединили в один проект и одни общественные обсуждения. Почти триста участников высказались против. Они считают, что будущие производства ухудшат экологию, транспортную и инфраструктурную ситуацию. Еще больше пятисот голосов против поступило от граждан, формально не являющихся участниками слушаний — живущих в соседних деревнях.

Площадь деревни Никольское в границах проекта составляет 116 гектаров, а будущая общественно-производственная зона займет 44 гектара. В «инновационном научно-производственном центре» собираются производить автомобильные запчасти. Планируется построить офисное здание, лабораторию, выставочные помещения, два производственных комплекса, два склада и гостиницу.

Сколько поступило голосов за этот проект, неизвестно (и протоколы теперь разрешено не публиковать). В заключении о результатах обсуждений говорится, что они состоялись — больше никаких выводов. Окончательное решение будет принимать не солнечногорская администрация, а Градостроительная комиссия Московской области с привлечением областных министерств экологии и транспорта — поскольку есть замечания по этим темам, и в эти ведомства уже оправлены коллективные протестные письма. 4 марта вышло распоряжение Мособлархитектуры о подготовке нового проекта — внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Никольского и Коськово. Конкретики в этом документе нет, но и механической смены статуса земельных участков не произошло.