В пойме реки рядом с Зеленоградом планируют устроить промзону. Сотни жители окрестных деревень против 05.03.2025 ZELENOGRAD.RU

В деревнях Никольское и Коськово планируют разместить инновационный научно-производственный центр «Дурыкино» и холодильный производственно-складской комплекс «Мошницы». Для этого пытаются поменять назначение земельных участков — перевести их разрешенный вид использования из сельскохозяйственного в промышленное. Более 800 человек выступили против. Похоже, это подействовало: в областном правительстве начали дорабатывать проект.

Общественное обсуждение прошло в феврале: формально обсуждали установление общественно-производственной зоны на участках, где будут размещать здания, и включение их в состав двух населенных пунктов. Никольское находится неподалеку от Льялово и Дурыкино, а Коськово — километрах в тридцати дальше, возле Солнечногорска. Тем не менее, их объединили в один проект и одни общественные обсуждения. Почти триста участников высказались против. Они считают, что будущие производства ухудшат экологию, транспортную и инфраструктурную ситуацию. Еще больше пятисот голосов против поступило от граждан, формально не являющихся участниками слушаний — живущих в соседних деревнях.

Площадь деревни Никольское в границах проекта составляет 116 гектаров, а будущая общественно-производственная зона займет 44 гектара. В «инновационном научно-производственном центре» собираются производить автомобильные запчасти. Планируется построить офисное здание, лабораторию, выставочные помещения, два производственных комплекса, два склада и гостиницу.

Сколько поступило голосов за этот проект, неизвестно (и протоколы теперь разрешено не публиковать). В заключении о результатах обсуждений говорится, что они состоялись — больше никаких выводов. Окончательное решение будет принимать не солнечногорская администрация, а Градостроительная комиссия Московской области с привлечением областных министерств экологии и транспорта — поскольку есть замечания по этим темам, и в эти ведомства уже оправлены коллективные протестные письма. 4 марта вышло распоряжение Мособлархитектуры о подготовке нового проекта — внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Никольского и Коськово. Конкретики в этом документе нет, но и механической смены статуса земельных участков не произошло.

Транспорт и экология — почему жители против промзоны

А пока жители деревни Никольское рассказали «Зеленоград.ру», почему они против всей этой истории. Промзон и складов вокруг уже полно, а это большая нагрузка на дороги, с которыми и так плохо. Для примера, поток грузовиков к предприятию «Полигон 77» в Никольском привел к разрушению полотна и большим пробкам на единственной местной дороге. Дороге же ведет от Ленинградского шоссе к полутора тысячам домохозяйств. Представленный же проект не предполагает строительства дорог.

Участок, на котором собираются разместить производство, попадают в прибрежно-защитную и водоохранную зону реки Клязьмы — которая вообще-то является источником питьевой воды для Москвы. Вообще, местные жители слезно просят не застраивать поле, а оставить его в покое. Производство в этом месте неизбежно приведет к сбросу отходов в Клязьму, что рано или поздно приведет к экологической катастрофе, считают жители. И в целом нанесёт большой ущерб окружающей среде. Эта низина идеальна как раз для сельского хозяйства, но мало подходит для промышленности.

Изменение назначения земельных участков означает внесение изменений в генеральный план городского округа Солнечногорск. Соответственно, были представлены документы генплана — о территориальном планировании до 2044 года, с текущей и перспективной статистикой. Из этих данных можно понять, что развитие транспортной системы и инженерной инфраструктуры в Никольском не планируется. Некоторые данные вызвали недоумение местных жителей. Так, в деревнях Никольское и Коськово вместе насчитали 270 жителей (по данным переписи населения 2020 года), хотя фактически в одном Никольском и прилегающих СНТ живет не меньше тысячи человек. Видимо, исходя из официальных данных о населении в генплане посчитали и нагрузку на дорогу М1-0 — Дурыкино — Болкашино, — «с незначительной интенсивностью» и почти полным отсутствием грузового транспорта. При этом на тот же полигон приёма-переработки в Никольском идет постоянный поток грузовиков — о чём и в солнечногорской администрации и в областном Минэкологии не могут не знать. Эти доводы, в частности, изложены в письме инициативной группы деревни Никольское в прокуратуру Солнечногорска.

«Сельхозка или промка». Позиция солнечногорской администрации

На запрос «Зеленоград.ру» о судьбе этого проекта администрация Солнечногорска ответила, что решать будут в правительстве Москвы. Тем не менее, глава округа Константин Михальков уже высказался на эту тему в ходе прямого эфира. Он подчеркнул, что генплан — стратегический документ, определяющий развитие муниципалитета. «У нас много территорий, не вовлеченных в хозяйственный оборот, которые нужно развивать, — сказал Михальков. — Там, где и мы понимаем [что нужно развивать], и есть запрос от бизнеса, где это соответствует законодательству, конечно же, мы будем развивать территории, и если понадобится переводить их из одной территории в другую — мы это делать будем. Сельхозка или промка [сельскохозяйственное или промышленное назначение земельных участков] оценивается в генплане, но это не значит, что она там будет. Мнение будем учитывать по действующему законодательству, но генплан — это развитие. Было плохо или никак — станет по-другому».

Михальков также отметил, что деньги муниципалитеты зарабатывают через налоги, а налоги — это бизнес и рабочие места рядом с домом, «чтобы не надо было ехать в Москву и сетовать на плохой транспорт» (транспортное обслуживание было основной темой эфира). И неоднократно повторил, что важно развитие, а не стагнация.

«Важно сохранять и беречь то ценное, что у нас есть, — комментирует житель деревни Никольское. — У земель вдоль Клязьмы возле наших деревень помимо богатых природных и сельскохозяйственных ресурсов ещё и огромная культурно — историческая ценность. В этих краях располагалась древнейшая Льяловская стоянка каменного века. Здесь началось контрнаступление советских войск в декабре 1941 года и освобождение нашей Родины».

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Метки:
солнечногорский округ, публичные слушания
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