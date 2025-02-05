Один из пассажиров сообщил, что в автобусе был отключен валидатор (вероятно, после отправления из Зеленограде). Другие пассажиры подтверждают — говорят о «высадке через проверку контролёров» и «облаве».
"По их логике я должна ломиться по головам к заднему/переднему валидатору, или «передайте билетик», с риском не получить назад Тройку", — говорит один из пассажиров по поводу отключенного валидатора.
Облавы на безбилетников устраивают за в несколько месяцев, начиная с октября 2023 год — автобус не доезжает до конечной остановки метров 50, всех безбилетников загоняют в два автобуса, где им оформляют штраф. При этом валидаторы отключают ещё в дороге.
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