Трёхкилометровую выделенку в районе Химок сделали за счет небольших уширений и переразметки. Движение по ней откроют 15 февраля. В департаменте транспорта ожидают, что автобусы (в частности, 400-й) будут проезжать этот участок в три раза быстрей (10 минут вместо 30).
На выделенную полосу уйдут не только автобусы, но и таксисты, освободив общие полосы. Кроме того, новые выделенки положительно скажутся на движении машин: сейчас все правые повороты замедляют правую полосу (из трех), а будут выполняться с новой, четвертой: три левых ряда поедут быстрей. Моделирование показало, что новая полоса добавит 8% пропускной способности в каждую сторону, это сотни машин в час.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Главы управ приглашают жителей в субботу 25 января на обход территории. Обещают общение с жителями района и ответы на их вопросы Новости
Массовое ДТП произошло ночью на улице Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. Одна машина опрокинулась, пассажира доставали через багажник Новости
Без воды, света и отопления остались на выходных жители ЖК «Андреевская Ривьера 2» из-за поломки ничейной канализации Новости
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на январских первенствах Москвы в лыжных гонках, легкой атлетике и борьбе Новости
Акция у врача-косметолога, кандидата медицинских наук Князевой И.А.: стоимость любой процедуры минус стоимость первичной консультации Реклама
Заброшенный торговый центр у станции Крюково огородили после публикации «Зеленоград.ру». Раньше в него мог зайти любой желающий Новости
Число офтальмологов в зеленоградских поликлиниках сократилось на треть. В мэрии скрывают данные о масштабах проблемы Новости