«Задерживаются пригородные поезда в сторону Ленинградского вокзала, максимальное время опоздания — не более 1 часа», сообщили в МТППК в 6:31.

«Ховрино. Всех высадили из Ласточки на Москву. По техпричинам поезд дальше не едет», сообщил один из пассажиров в 6:01 «В Крюково коллапс, говорят неизвестно поедут или нет. Сотрудники жд говорят всем идти на наземный транспорт. Не ходит ничего», сообщил «Зеленоград.ру» один из пассажиров в 6:30. Не ходят и поезда в сторону Крюково: «Стоим на Ленинградском вокзале. Электричка 6:17 в сторону Крюково еще не отправилась. Поезда дальнего следования также задерживают в обе стороны», рассказал один из пассажиров.

В 7:05 пассажиры начали сообщать, что пригородные поезда поехали — движение восстановлено. Однако, по словам пассажиров, вокзал всё ещё переполнен, ходят только поезда МЦД, но не экспрессы. И непонятно, когда поезда начнут ходить по расписанию.

«В 6:36 все неполадки были устранены. На данный момент поезда следует с отклонением от графика», сообщили в МТППК в 7:29.

«Движение участке Ленинградский вокзал — Крюково (в том числе МЦД-3) восстановлено и осуществляется согласно расписанию», сообщили в МТППК в 11:10.