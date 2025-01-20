Зеленоградцы не остались в стороне. Орнитолог Анастасия Воробец, ветеринарные врачи Екатерина Рачинская и Фёдор Рачинский, мастер-печник Михаил Немов встретились в штабе на улице Жемчужная, 9 поселка Витязево, где был открыт госпиталь для птиц.

Здесь птица может пройти полный цикл реабилитации — от мойки до выпуска в природу. Волонтёры сталкиваются с огромными трудностями, ведь подобного проекта до сих пор не было. Сейчас его поддерживают врачи-орнитологи со всей страны, специалисты Московского зоопарка.