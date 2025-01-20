Экологическая катастрофа произошла 15 декабря в Керченском проливе — из-за аварии на танкерах, в воду попало несколько тысяч тонн мазута, от которых, в частности, страдают птицы.
Тысячи людей со всей страны восприняли катастрофу как личную трагедию. Быстро организовалось несколько волонтерских штабов в поселке Витязево. Люди приехали из Владивостока и Калининграда, Москвы и Питера, Новороссийска и Красноярска.
Зеленоградцы не остались в стороне. Орнитолог Анастасия Воробец, ветеринарные врачи Екатерина Рачинская и Фёдор Рачинский, мастер-печник Михаил Немов встретились в штабе на улице Жемчужная, 9 поселка Витязево, где был открыт госпиталь для птиц.
Здесь птица может пройти полный цикл реабилитации — от мойки до выпуска в природу. Волонтёры сталкиваются с огромными трудностями, ведь подобного проекта до сих пор не было. Сейчас его поддерживают врачи-орнитологи со всей страны, специалисты Московского зоопарка.
Птицу моют и ухаживают за ней айтишники, бухгалтеры, флористы, учителя, врачи, композиторы и студенты. Многие говорят что в ситуации, когда масштаб катастрофы заставляет почувствовать себя беспомощным муравьём, очень важно делать что-то реальное. Поэтому «муравьи» в белых комбинезонах продолжают убирать пляжи, отмывать, греть и кормить птиц, работая круглосуточно.
Но волонтерство требует ресурса — отработав несколько дней, люди возвращаются домой, к обычной работе. А руки и энергия всё ещё нужны, людей не хватает! Стать частью огромной команды, делающей доброе дело, может каждый, кому исполнилось 18 лет — присоединяйтесь!
Нужны группы волонтеров (от 5 дней). Есть бесплатное проживание и питание. Предоставляются СИЗы, очки, респираторы, сапоги, стельки, перчатки и прочее.
Если вы можете помочь, свяжитесь с руководителем штаба +7-916-094-42-05 (Кирпа Александр Владимирович).