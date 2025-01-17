Крытое помещение для мотоспорта открыли рядом с Зеленоградом 17.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Стадион «Территория Зел-мото» находится в Ржавках. Он предназначен для тренировок в дисциплине «эндуро» — это езда по бездорожью и на специальных трассах с препятствиями.

Катание стоит 1500 рублей без ограничений по времени. Есть тёплая раздевалка, услуга по хранению мотоцикла и экипировки (3500 в месяц) и мойке (500).

«Мы прекрасно понимаем, что многое нужно дорабатывать, доделывать, переделывать», говорят организаторы, ждут отзывов и приглашают в субботу 18 января на день открытых дверей.

Подробности (вотсап): 8-495-778-55-45

Адрес: Ржавки, 16А (56.022129, 37.227057)

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