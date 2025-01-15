МСД поделят на девять участков, стоимость проезда по каждому составит пять рублей:

Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе Ярославское шоссе — Щелковское шоссе Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект Волгоградский проспект — Каширское шоссе Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе

Таким образом, чем дальше едешь, тем больше платишь, а проехать диаметр целиком будет стоить 45 рублей. Однако стоимость проезда может повышаться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным «Яндекс.Пробок». На сколько, не уточняется.

Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30. Проезд для такси с лицензией Москвы и области пока будет бесплатный.

Оплату будут взимать через приложение «Парковки России». Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Водителям рекомендуют включить в приложении уведомления или настроить автооплату. Машины такси с лицензией Москвы и Московской области пока будут ездить бесплатно. Водители каршеринга будут платить на общих основаниях через оператора каршеринга. Транзитные автомобили из других регионов по-прежнему будут платить по 950 рублей.

Платный проезд для жителей московского региона вводят, чтобы разгрузить МСД. «Либо МСД превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», говорил раньше заммэра Ликсутов, анонсируя возможное введение платы за проезд. В мэрии подчеркнули, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.