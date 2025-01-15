При этом, по данным Смирнова, в уборке дворов задействовано почти 900 дворников — то есть практически 100% от штатной численности (903 человека). Почему результат их работы неудовлетворительный, Смирнов не уточнил, сказав только что на эту проблему «коммунальным службам следует обратить особое внимание» (а также на вывоз собранного снега из дворов).

Однако проблеме уже не первый год. Если раньше чиновники ссылались не недостаток финансирования и нехватку дворников, то к этой зиме денег дали больше, что позволило увеличить число дворников почти в полтора раза. При этом в префектуре ещё перед началом зимы оговорились, что зеленоградские дворы не станут чище в полтора раза, а лишь выразили надежду, что убираться теперь будут «на 10-20 процентов лучше».

Получается, новые дворники работают с ещё меньшей производительностью, чем в прошлом году. С чем это связано, непонятно. Пока же префектура советует зеленоградцам ходить по плохо убранным дворам «как пингвинчики».