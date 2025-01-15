Хорошо, что теперь мы точно знаем — практика, когда наросший на асфальте лёд долбят и сгребают ковшом экскаватора, недопустима. Действительно, её нет в регламенте зимней уборки дворов, а после такой уборки асфальт зачастую фатально портится.

Плохо, что это не разовый эксцесс исполнителя. Такой незаконный метод уборки применяется уже по меньше мере третью зиму. В том числе, в одном районе и даже в одном дворе. Возможно, «разъяснительная беседа» уже недостаточное средство.

Другой вопрос, почему была допущена ситуация, когда корка льда наросла до такого размера, что её проще оказалось убирать ковшом экскаватора.

«Сколько раз было замечено, когда на улице оттепель и самое время быстро взять лопаты и легко сгрести снежную кашу и лёд, дворников нет, а когда всё подмёрзло, они выходят и без энтузиазма долбят лёд, а вместе с ним новый асфальт и плитку. Нет оперативности, желания думать головой и проявлять гибкость и хитрость в уборке снега и льда», — пишет наблюдательный читатель «Зеленоград.ру».

Другие наши читатели саркастически замечают, что нет нужды убирать снег и лёд, ведь проще весной положить новый асфальт, а заодно и бордюры поменять. И вспоминают, что как раз в 12-м микрорайоне, где был замечен экскаватор-ледокол, такие работы запланированы.