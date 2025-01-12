Мы ждали ответа, почему коммунальщики оказались не готовы к гололёду, а получили совет подражать пингвинам и канатоходцам.



Гололёд в городе уже несколько дней — реагент на больших площадях не помогает, да и песок, который начали запоздало сыпать на пешеходные дорожки, тоже. Надо было заранее счищать лёд до асфальта, как этого требует московский регламент зимней уборки.



Там, где это сделано, ходить можно не по-пингвиньи, а по-человечески. На фото — две стороны Берёзовой аллеи: на одной корка льда, на другой — расчищено под скребок, то есть до асфальта. Почему так не делают по всему городу, непонятно.