В телеграм-канале официальной газеты зеленоградского округа появились советы, как вести себя в условиях гололёда. В частности, рекомендуют двигаться медленно и аккуратно, если даже сильно спешите — ведь в больнице потеряете намного больше времени. Ещё один важный совет — «шаги должны быть короткими, как у пингвинчика».
Мы ждали ответа, почему коммунальщики оказались не готовы к гололёду, а получили совет подражать пингвинам и канатоходцам.
Гололёд в городе уже несколько дней — реагент на больших площадях не помогает, да и песок, который начали запоздало сыпать на пешеходные дорожки, тоже. Надо было заранее счищать лёд до асфальта, как этого требует московский регламент зимней уборки.
Там, где это сделано, ходить можно не по-пингвиньи, а по-человечески. На фото — две стороны Берёзовой аллеи: на одной корка льда, на другой — расчищено под скребок, то есть до асфальта. Почему так не делают по всему городу, непонятно.