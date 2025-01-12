Дорожки и тротуары покрылись коркой льда. Во многих местах их не посыпают ни реагентом, ни песком 12.01.2025 ZELENOGRAD.RU
«Сегодня город сам себя переплюнул. Кто-то решил, что раз дождь, то проблемы под ногами сами растают», пишут местные жители в районных чатах и показывают фотографии льда на своём пути.
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