Соответствующие приказ выпустил в конце декабря департамент экономической политики и развития Москвы.
С 1 июля 2025 года:
- холодная вода подорожает с 59,8 до 65,77 рублей за кубометр (+10%)
- горячая вода: с 272,14 до 312,50 (+15%)
- водоотведение (канализация): с 45,91 до 51,62 (+12%)
Льготы и субсидии на оплату «коммуналки» сохраняются. Ежегодный рост платы будет и дальше происходить 1 июля.
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