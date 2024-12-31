Запрет действует до 31 января 2025 года на территории Солнечногорского округа (то есть в Андреевке, Голубом, Алабушево, Менделеево, Ржавках и т. п.). Запрет касается применения гражданами и организациями пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.

Класс пиротехнических изделий не уточняется, то есть под запрет попала даже пиротехника I класса — бенгальские огни, хлопушки, настольные фонтаны.

Места массового пребывания людей — это такие места (на улице или в помещении), где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. И это не любое место, куда теоретически могут прийти много людей — перечень таких мест определяют местные власти.

Постановление о запрете подписал глава Солнечногорского района Константин Михальков. Цель — усиление общественного порядка, безопасность и спокойствие жителей и режим повышенной готовности, введенный президентом в 2022 году.

Из мер реализации запрета Михальков предложил две: довести информацию о запрете до персонала образовательных учреждений, учащихся, родителей; и рекомендовать полиции и МЧС вести разъяснительную работу с населением и при необходимости использовать свои полномочия для предупреждения и пресечения административных правонарушений.

Ограничения на продажу пиротехники постановлением не вводятся.