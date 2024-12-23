Знаки «Остановка запрещена» поставят для ликвидации хаотичной паркования, для безопасности пешеходов и для обзора дороги при выезде из дворовых территорий по следующим адресам:
- при въезде с Березовой аллеи к дому 6А и к дому 9
- при въезде с проезда 5253 к корпусам 518-519 и 520-521
- при въезде с Георгиевского проспекта к корпусу 1620
- при въезде с улицы Дмитрия Разумовского к корпусам 2305А, 2307Б, 2306, 2307А.
Эти места определили управы районов после обследований территорий. Всё это узкие проезды, на которых, в частности, находятся площадки для мусорных контейнеров — припаркованные рядом машины могут мешать работе мусоровозов.
Если причина только в проблеме с вывозом мусора, который не забирают ночью, можно было ограничить время запрета парковки дневными часами, а ночью парковку разрешить, считает один из читателей «Зеленоград.ру» в нашем телеграм-чате.
Технически с инициативой об установке знаков выступило государственное казенное учреждение «Администратор парковочного пространства» (АМПП), её уже одобрила комиссия по безопасности дорожного движения.
Знаки по всем этим адресам должны поставить до конца марта, хотя в некоторых местах они уже стоят.
Если вы считаете, что в вашем дворе тоже есть проезд, вдоль которого нужно запретить парковку, пожалуйста, напишите в комментарии адрес (лучше указать точку на карте).