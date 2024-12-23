Если причина только в проблеме с вывозом мусора, который не забирают ночью, можно было ограничить время запрета парковки дневными часами, а ночью парковку разрешить, считает один из читателей «Зеленоград.ру» в нашем телеграм-чате.

Технически с инициативой об установке знаков выступило государственное казенное учреждение «Администратор парковочного пространства» (АМПП), её уже одобрила комиссия по безопасности дорожного движения.

Знаки по всем этим адресам должны поставить до конца марта, хотя в некоторых местах они уже стоят.

Если вы считаете, что в вашем дворе тоже есть проезд, вдоль которого нужно запретить парковку, пожалуйста, напишите в комментарии адрес (лучше указать точку на карте).