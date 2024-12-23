Он работает в пристройке к ТЦ «Иридиум» — вход с улицы, со стороны фудмола «Станция». Время работы с 10 до 22 часов.
Основную площадь небольшого магазина заняли стеллажи с конфетами на развес — причем весы сами распознают вид взвешиваемых конфет (на фото). Кроме них, конфеты коробках, шоколадки, батончики, печенье, пряники и другие сладости. Можно купить подарочную новогоднюю коробку для купленных конфет.
В фирменных магазинах «Алёнка» продают продукцию известных российских фабрик: «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Ясная поляна» и другие. В ассортименте «Алёнки» — около пятисот наименований. Утверждают, что цены в «Алёнке» самые низкие, так как в магазинах сети продают продукцию собственного производства.
Ещё один фирменный магазин «Алёнка» работает в Зеленограде в ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне.