В фирменных магазинах «Алёнка» продают продукцию известных российских фабрик: «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Ясная поляна» и другие. В ассортименте «Алёнки» — около пятисот наименований. Утверждают, что цены в «Алёнке» самые низкие, так как в магазинах сети продают продукцию собственного производства.

Ещё один фирменный магазин «Алёнка» работает в Зеленограде в ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне.