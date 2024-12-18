Это большой дом из 11 секций общей площадью свыше 90 тысяч кв.м на 1341 квартир — от студий до четырёхкомнатных с отделкой, а также более четырёхсот кладовых; на первых этажах — помещения для торговли и услуг. Сейчас в продаже предложения от 6,1 млн рублей за 22-х метровую студию до 15 млн за 3-комнатную квартиру 81 кв.м.

Внутренний двор без машин, в нем детские и спортивные площадки, места для отдыха обустроены спортивные площадки с современным уличным оборудованием, игровые площадки для детей всех возрастов, места для тихого отдыха и прогулочные зоны. Также проектом предусмотрена зона отдыха для медитаций с лужайкой.

Жилой комплекс «Молжаниново» располагается на участке площадью 141 га на севере Москвы. Застройщик «Самолет» планирует построить здесь около одного миллиона кв.м жилья, восемь детских садов, четыре школы и другую инфраструктуру. Административно это Москва, рядом Ленинградское шоссе, Шереметьево, «Мега Химки», ходят автобусы до метро