Жители первого дома в строящемся ЖК «Зеленый парк» пожаловались на проблемы с герметичностью окон, отоплением и вентиляцией. От этого в новых квартирах холодно.

Несколько обращений от жителей дома 27к1 на Георгиевском проспекте поступило, в частности, в префектуру. Отопление вроде бы нормальное, но прохладно, дует из окон и вентиляции, пишут люди. «Окна как решето, дует из всех щелей и даже из-за подоконников, с вентиляцией тоже проблемы — воздух с улицы засасывает с такой скоростью и мощностью, что квартира не успевает нагреться». Другие отмечают проблемы именно с отоплением. Новосёлы не сразу стали писать в префектуру, а сначала обратились в управляющую компанию «Пик-Комфорт» — но там не помогли.

«В данный момент в доме отсутствуют проблемы с отоплением — тепло подается в штатном режиме, строго в соответствии с утвержденными температурными графиками [их утверждает ресурсоснабжающая организация]» , — сообщили «Зеленоград.ру» в компании ПИК. Тем самым признав, что проблемы были. Не отрицают и неправильную работу вентиляции, но сейчас «система функционируют в штатном режиме». Что касается окон, то тут работают индивидуально — то есть по заявкам. Проблемы «устраняются в рамках гарантийного обслуживания, как правило, в течение 45 дней».

На вопрос, связаны ли упомянутые проблемы с ошибками в проектировании, или это строительные недоделки, в компании не ответили.

Есть и другие проблемы — некоторые жалуются на протечки — вода просачивается с фасада на откос в квартире. «Жду исправления с августа, переносят сроки в третий раз уже» , — говорит один из жителей.