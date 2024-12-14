Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить 14.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Жители первого дома в строящемся ЖК «Зеленый парк» пожаловались на проблемы с герметичностью окон, отоплением и вентиляцией. От этого в новых квартирах холодно.

Несколько обращений от жителей дома 27к1 на Георгиевском проспекте поступило, в частности, в префектуру. Отопление вроде бы нормальное, но прохладно, дует из окон и вентиляции, пишут люди. «Окна как решето, дует из всех щелей и даже из-за подоконников, с вентиляцией тоже проблемы — воздух с улицы засасывает с такой скоростью и мощностью, что квартира не успевает нагреться». Другие отмечают проблемы именно с отоплением. Новосёлы не сразу стали писать в префектуру, а сначала обратились в управляющую компанию «Пик-Комфорт» — но там не помогли.

«В данный момент в доме отсутствуют проблемы с отоплением — тепло подается в штатном режиме, строго в соответствии с утвержденными температурными графиками [их утверждает ресурсоснабжающая организация]» , — сообщили «Зеленоград.ру» в компании ПИК. Тем самым признав, что проблемы были. Не отрицают и неправильную работу вентиляции, но сейчас «система функционируют в штатном режиме». Что касается окон, то тут работают индивидуально — то есть по заявкам. Проблемы «устраняются в рамках гарантийного обслуживания, как правило, в течение 45 дней».

На вопрос, связаны ли упомянутые проблемы с ошибками в проектировании, или это строительные недоделки, в компании не ответили.

Есть и другие проблемы — некоторые жалуются на протечки — вода просачивается с фасада на откос в квартире. «Жду исправления с августа, переносят сроки в третий раз уже» , — говорит один из жителей.

Читайте также
Жители 22 микрорайона пожаловались на плохую уборку дорог — не могут дойти и доехать до проспекта
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Продуктовый магазин сети «Ярче!» откроется во 2-м микрорайоне Новости
Доставка свежих овощей, фруктов, зелени, икры — по вкусным ценам Реклама
На вокзале Крюково установили обогреватели. Но там по-прежнему холодно и идёт снег Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Обслуживание домофонов в жилых домах подорожает с января. Впервые за 15 лет Новости
В память погибшего на СВО выпускника в зеленоградской школе открыли выставку Новости
Новый рыбный магазин «Камчатские деликатесы» с радостью приглашает покупателей — п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М Реклама
«Джакузи» для самых маленьких в зеленоградском роддоме Жизнь
Москва станет лучшим городом на Земле через 15 лет — так считают большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» Реклама
Спорткомплекс «Горизонт» с бассейнами возле 23-го микрорайона «фактически достроили» Новости
Три версии балета Чайковского «Щелкунчик» покажут в Зеленограде перед Новым годом Новости
13-15 декабря три волшебных дня в Idol Face. Первый массаж лица — 1200 рублей. Скидка 15% на всё! Реклама
На Ленинградском вокзале откроют третий этаж Новости
Неизвестные мусоровозы поселились на площади перед зеленоградским кладбищем Новости
Актуальные вопросы бизнеса обсуждены на Форуме «Предприниматели Зеленограда-2024» Реклама
Магазин «Лента» открылся после ремонта возле Крюковской площади Новости
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Школа философии приглашает на мероприятия в декабре Реклама
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Платеж за капитальный ремонт вырастет с 2025 года на четыре рубля с квадратного метра Новости
Автобусную станцию построят в Северной промзоне на месте складских зданий Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама
Над теплотрассой построили спортивную площадку — теперь она мешает починить аварию Новости
Петарды бросали с балкона прямо на идущих внизу людей. Ничто не мешает полиции найти «террористов» Новости
Кругосветное путешествие в ресторане БОРТ 305: до 15 декабря дни Китая, а следующий пункт назначения — Великий Устюг Реклама
Семьсот рублей будут ежемесячно переплачивать зеленоградцы из-за нахождения Крюково в пригородной зоне МЦД. Наш депутат обещал это исправить Новости
Проезд в электричках МТППК подорожает с января 2025 года Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Зарядную станцию для электромобилей поставили в Ржавках Новости
Возле городского пруда построят спорткомплекс с бассейнами, кортами и фитнесом Новости
Плата за «содержание жилых помещений» с января увеличится на треть Новости
Строительство подъездных дорог к новому тоннелю через железную дорогу в Алабушево начнут в феврале — мы изучили документацию Когда построят сам тоннель, пока непонятно Новости
Мемориал «Звезда» в 10-м микрорайоне капитально отремонтировали. Посмотрели, что получилось Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру