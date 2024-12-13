«Над местами ожидания для пассажиров смонтированы 33 инфракрасных обогревателя, что является максимально возможным, исходя из характеристик источников энергоснабжения объекта», сообщили в Октябрьской железной дороге.
Действительно, под потолком подвешены прозрачные панельки. Судя по внешнему виду, это обогреватели от компании Ballu серии GTW Invisible. В качестве нагревательного элемента используется «греющее стекло», которое отличается надежностью и практически неограниченным сроком службы. Максимальная мощность таких обогревателей 1,3 кВт — этого достаточно для точечного обогрева в жилом помещении, сообщает производитель.
По ощущениям, ни на вокзале в целом, ни локально «в местах ожидания» теплее не стало. Из-под потолка, прямо под обогревателем, падают снежинки. Сотрудники кофейни укутаны в несколько слоёв одежды, некоторые в капюшонах.
Плотнее всего обогреватели висят в зоне ожидания «Сапсанов», но обычным пассажирам электричек попасть туда нельзя. Вероятно, в РЖД по-прежнему считают вокзал «крытым мостом», через который пассажиры быстро проходят транзитом — но это не так.
Судя по ответу РЖД, увеличить число обогревателей, невозможно — нет технической возможности. Остаётся надеяться, что обогреватели смонтировали, но пока не подключили. Иначе все обещания сделать отопление на вокзале окажутся фикцией и издевательством.