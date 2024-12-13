«Над местами ожидания для пассажиров смонтированы 33 инфракрасных обогревателя, что является максимально возможным, исходя из характеристик источников энергоснабжения объекта», сообщили в Октябрьской железной дороге.

Действительно, под потолком подвешены прозрачные панельки. Судя по внешнему виду, это обогреватели от компании Ballu серии GTW Invisible. В качестве нагревательного элемента используется «греющее стекло», которое отличается надежностью и практически неограниченным сроком службы. Максимальная мощность таких обогревателей 1,3 кВт — этого достаточно для точечного обогрева в жилом помещении, сообщает производитель.

По ощущениям, ни на вокзале в целом, ни локально «в местах ожидания» теплее не стало. Из-под потолка, прямо под обогревателем, падают снежинки. Сотрудники кофейни укутаны в несколько слоёв одежды, некоторые в капюшонах.