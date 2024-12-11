Большую яму вырыли сегодня утром во дворе корпусов 518-521 возле ограждения теннисного корта. Из ямы идёт пар. Другая яма вырыта с другой стороны корта.

«Батареи в 520-м корпусе еле теплые», — сообщила утром местная жительница в чате района (http://t.me/zelenogradru/8471). «Отключено отопление в корпусах 520 и 521, свищ на трассе, работает МОЭК», — ответил «Жилищник».

Однако банальная авария может иметь большие последствия — устранить её может помешать теннисный корт, край которого располагается над трубой с горячей водой. Местным жителям это хорошо известно — зимой на краю корта часто нет снега.

Сотрудники МОЭК, задумчиво глядели в парящую яму. «Я считаю, надо ломать корт», — сказал один из них.

Спортивную площадку построили на поляне с теплотрассой три года назад. В проектной документации корт располагается сбоку от теплопровода (на схеме к этому посту отметили их красным), но в реальности он непонятно как очутился над трубой.