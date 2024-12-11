Над теплотрассой построили спортивную площадку — теперь она мешает починить аварию 11.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Большую яму вырыли сегодня утром во дворе корпусов 518-521 возле ограждения теннисного корта. Из ямы идёт пар. Другая яма вырыта с другой стороны корта.

«Батареи в 520-м корпусе еле теплые», — сообщила утром местная жительница в чате района (http://t.me/zelenogradru/8471). «Отключено отопление в корпусах 520 и 521, свищ на трассе, работает МОЭК», — ответил «Жилищник».

Однако банальная авария может иметь большие последствия — устранить её может помешать теннисный корт, край которого располагается над трубой с горячей водой. Местным жителям это хорошо известно — зимой на краю корта часто нет снега.

Сотрудники МОЭК, задумчиво глядели в парящую яму. «Я считаю, надо ломать корт», — сказал один из них.

Спортивную площадку построили на поляне с теплотрассой три года назад. В проектной документации корт располагается сбоку от теплопровода (на схеме к этому посту отметили их красным), но в реальности он непонятно как очутился над трубой.

То ли проблема в безобразно сделанном проекте, который во многих местах пришлось корректировать на ходу; то ли при его реализации корт поставили не туда — спросим префектуру и вернемся с ответом. Как МОЭК решит проблему с починкой свища под кортом, на момент публикации неизвестно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, микрорайон 5
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Школа философии приглашает на мероприятия в декабре Реклама
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Платеж за капитальный ремонт вырастет с 2025 года на четыре рубля с квадратного метра Новости
Автобусную станцию построят в Северной промзоне на месте складских зданий Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама
Над теплотрассой построили спортивную площадку — теперь она мешает починить аварию Новости
Петарды бросали с балкона прямо на идущих внизу людей. Ничто не мешает полиции найти «террористов» Новости
Кругосветное путешествие в ресторане БОРТ 305: до 15 декабря дни Китая, а следующий пункт назначения — Великий Устюг Реклама
Семьсот рублей будут ежемесячно переплачивать зеленоградцы из-за нахождения Крюково в пригородной зоне МЦД. Наш депутат обещал это исправить Новости
Проезд в электричках МТППК подорожает с января 2025 года Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Зарядную станцию для электромобилей поставили в Ржавках Новости
Возле городского пруда построят спорткомплекс с бассейнами, кортами и фитнесом Новости
Плата за «содержание жилых помещений» с января увеличится на треть Новости
День женского здоровья со скидкой 20% — каждую среду в клинике «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Мемориал «Звезда» в 10-м микрорайоне капитально отремонтировали. Посмотрели, что получилось Новости
Детская поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Вот что там внутри Новости
Строительство подъездных дорог к новому тоннелю через железную дорогу в Алабушево начнут в феврале — мы изучили документацию Когда построят сам тоннель, пока непонятно Новости
Новогоднее интерактивное театрализованное представление «Зимняя сказка в МИЭТ» Афиша
Детская поликлиника в 3-м микрорайоне закроется на капитальный ремонт с 16 декабря — врачи переедут на Каштановую аллею. Ремонт займёт около года Новости
Стратегия Собянина — в Москве должно быть всё самое лучшее Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с января на 8-10% Новости
Возле станции Химки возобновляется строительство 33-этажного дома — прямо у воды. Раньше стройку остановили местные активисты Новости
Проезд в автобусе 1297к «Голубое — Крюково — Зеленопарк» подорожал Новости
Типичные проблемы с уборкой снега сохранились с прошлой зимы. Вот три примера Новости
Торговый центр у станции Крюково решили снести. РЖД больше десяти лет пытался от него избавиться, но теперь суд признал его самостроем Новости
Панельные девятиэтажки могут попасть в следующий этап программы реновации Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Дом в 24 этажа построят на Заводской улице в 2028 году Новости
Запуск нового маршрута «Алабушево — Крюково — метро Пятницкое шоссе» обдумывают подмосковные чиновники Новости
Кривую облицовку фасада новостройки на Заводской обещают исправить после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Заключен контракт на строительство высотного дома у станции Крюково. Стройка начнется в декабре с вырубки деревьев Стройка начнется в декабре с вырубки деревьев Новости
Спорткомплекс в 8-м микрорайоне станет базой регбийного клуба «Фаворит» Новости
Первый отрезок объездной дороги вокруг 22-го микрорайона разрешили ввести в эксплуатацию Новости
Михайловский пруд — от деревенского водоёма до столичной достопримечательности Истории
© 1997–2024 Зеленоград.ру