По меньшей мере с конца октября группы детей терроризируют Зеленоград, взрывая петарды. Особенно досталось новому городу — так, что жители 14-го микрорайона даже написали коллективное обращение в полицию. Найти хулиганов не кажется неразрешимой задачей — известно, где и когда они взрывали петарды, есть много фото и видео, камеры на каждом подъезде и в каждом дворе. Однако пока от полиции нет информации по этому заявлению.

Но уж здесь-то полиция не должна дать осечку. Корпус 403, шестой подъезд (по всей видимости), восьмой этаж — там находится квартира, куда просто обязана прийти полиция. «Зеленоград.ру» отправит запрос о мерах, принятых по факту этой публикации.