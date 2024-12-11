Петарды бросали с балкона прямо на идущих внизу людей. Ничто не мешает полиции найти «террористов» 11.12.2024 ZELENOGRAD.RU

За этим хулиганством на камеру из соседнего дома попали два человека. Вероятно, дети. Стоя на балконе, они поджигали петарды и бросали их вниз с восьмого этажа. Внизу шли люди, но детей это не смущало. Похоже, наоборот — от испуга прохожих они испытывали отдельную радость. Заметив съемку из дома напротив, они спрятались за ограждение балкона, но лишь для того, чтобы продолжить кидать петарды из укрытия. Одна из прохожих начала снимать их снизу — они бросили петарду в её сторону.

По меньшей мере с конца октября группы детей терроризируют Зеленоград, взрывая петарды. Особенно досталось новому городу — так, что жители 14-го микрорайона даже написали коллективное обращение в полицию. Найти хулиганов не кажется неразрешимой задачей — известно, где и когда они взрывали петарды, есть много фото и видео, камеры на каждом подъезде и в каждом дворе. Однако пока от полиции нет информации по этому заявлению.

Но уж здесь-то полиция не должна дать осечку. Корпус 403, шестой подъезд (по всей видимости), восьмой этаж — там находится квартира, куда просто обязана прийти полиция. «Зеленоград.ру» отправит запрос о мерах, принятых по факту этой публикации.

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Метки:
микрорайон 4, хулиганство, салюты, фейерверки, пиротехника
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