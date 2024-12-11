Утвержден проект застройки двух участков в Северной и Западной промзонах — у конечных остановок «41 километр» и «Западная». На большом участке у Ленинградского шоссе построят автобусную станцию с отстойно-разворотной площадкой. На маленьком ничего капитального строить не планируют, только благоустраивать.

Проект комплексного развития участков (КРТ) подготовили ещё летом — мы тогда рассказывали об этом, а сейчас мэр Собянин его одобрил.

Площадь участка в проезде 4801 (у Ленинградки и остановки «41 километр») — 26,5 тысяч кв.м, а планируемого на нем здания будущей автобусной станции — 2,5 тысячи, но может быть увеличена в процессе проектирования. Сейчас на этом месте находятся два больших сине-белых склада. По проекту КРТ их могут снести или реконструировать. В интернете можно найти объявления об аренде участка, где стоят склады — под хранение или стоянку спецтехники или большегрузов.