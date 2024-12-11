Утвержден проект застройки двух участков в Северной и Западной промзонах — у конечных остановок «41 километр» и «Западная». На большом участке у Ленинградского шоссе построят автобусную станцию с отстойно-разворотной площадкой. На маленьком ничего капитального строить не планируют, только благоустраивать.
Проект комплексного развития участков (КРТ) подготовили ещё летом — мы тогда рассказывали об этом, а сейчас мэр Собянин его одобрил.
Площадь участка в проезде 4801 (у Ленинградки и остановки «41 километр») — 26,5 тысяч кв.м, а планируемого на нем здания будущей автобусной станции — 2,5 тысячи, но может быть увеличена в процессе проектирования. Сейчас на этом месте находятся два больших сине-белых склада. По проекту КРТ их могут снести или реконструировать. В интернете можно найти объявления об аренде участка, где стоят склады — под хранение или стоянку спецтехники или большегрузов.
Участок в Западной промзоне, рядом с площадкой «Алабушево» Особой экономической зоны, — 4,2 тысячи кв.м. Сейчас здесь размещается административное здание автокомбината, площадка для списанных автобусов, парковка. Эта территория отводится только под благоустройство. Там могут построить что-нибудь некапитальное, устроить общественный туалет, сделать спортивную площадку, высадить деревья, поставить информационные щиты — и так далее. Тем не менее, здесь тоже запланирован снос или реконструкция здания площадью 4 тысячи квадратных метров в 3-м Западном проезде, возле хлебозавода. Судя по описанию, это гаражный комплекс.
На реализацию проекта даётся максимум четыре года. Заниматься этим будет или город (назначенное им юрлицо), или частная компания по результатам торгов на право заключения договора о КРТ. Программа мэрии о КРТ предполагает реновацию бывших промышленных и неэффективно используемых земельных участков.