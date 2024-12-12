Со середины октября в редакцию «Зеленоград.ру» поступают сообщения, что на парковке возле остановки «Городское кладбище» на Восточной коммунальной зоны отстаиваются грузовики. Похоже, что с бытовым мусором — их выдаёт специфический неприятный запах, рассказал «Зеленоград.ру» один из очевидцев. На дороге грязь, следы дизеля, мусор.
«Воняет знатно, — говорит ещё один очевидец. — Я еще крутила головой в попытках понять, что же за вонь, вроде же не было здесь мусорного полигона»
В префектуре не знают, чьи это машины, но точно не подведомственных им организаций. В городской администрации предполагают, что это могут быть машины компании «МСК-НТ», которая вывозит мусор из Зеленограда, но подтвердить это оперативно в самой компании не удалось. Придётся отправить им официальный запрос.