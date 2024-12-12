Со середины октября в редакцию «Зеленоград.ру» поступают сообщения, что на парковке возле остановки «Городское кладбище» на Восточной коммунальной зоны отстаиваются грузовики. Похоже, что с бытовым мусором — их выдаёт специфический неприятный запах, рассказал «Зеленоград.ру» один из очевидцев. На дороге грязь, следы дизеля, мусор.

«Воняет знатно, — говорит ещё один очевидец. — Я еще крутила головой в попытках понять, что же за вонь, вроде же не было здесь мусорного полигона»





