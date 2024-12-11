На месте снесенных шатров с теннисными кортами года через полтора появится большое здание. В цокольном этаже разместят бассейн и сауну, на первом теннисные корты, на втором фитнес. Запроектирован также уличный бассейн.

Шатёр на Озёрной аллее, возле пляжа, снесли этим летом. Ещё два года назад говорили о необходимости реконструкции этого сооружения с примыкающим к нему спортклубом. Сейчас утверждено архитектурное решение будущего спортивного комплекса. Его общая площадь 7,6 тысяч квадратных метров — вдвое больше, чем у бывшего шатра и здания спортклуба.

Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируется весной-летом 2026 года, сообщил «Зеленоград.ру» представитель владельца здания. Здесь будет три корта, фитнес-клуб (возможно, сетевой), спортивные залы — тренажерный, универсальный, для ОФП, — купальный зал, хамам. И все сопутствующие помещения — раздевалки, душевые, санузлы, детская комната и прочее. Главный вход расположен с южной стороны (где пляж), также будут входы-выходы с других сторон. В здании будет лифт. С парадной стороны планируется устроить открытый бассейн с шезлонгами и зонтами.