Причина — шатер (официально это называется «воздухоопорное сооружение») находится «на пределе срока эксплуатации», рассказал «Зеленоград.ру» представитель владельца здания. Надо делать капитальный ремонт и современный спортивный центр. Сроки начала реконструкции сейчас неизвестны — пока еще нет проекта. Понятно одно — это будет делаться не быстро.

Согласие городской администрации на реконструкцию уже получено. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала изменение параметров застройки участка, где расположен спортивный объект. Сейчас площадь шатра с кортами около трёх тысяч квадратных метров, а примыкающего к нему здания — около 700 кв.м. В результате реконструкции появится ФОК суммарной площадью около восьми тысяч кв.м.

Здание на Озерной аллее, 8 сейчас арендует фитнес-клуб Pro Сlub. Пока тренировки и занятия в шатре и стационарном здании идут без изменений.