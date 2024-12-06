Дом в 24 этажа построят на Заводской улице в 2028 году 06.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Туда переедут жители шести домов на улицах Крупской и Советской. Одновременно (или чуть позже) будут строить многоэтажку на месте дома 4 по улице 1 Мая. Потом ещё два больших дома, чтобы расселить всех оставшихся.

Очередная новостройка по программе реновации появится на месте домов 2, 4 и 6 по Заводской, её строительный адрес «Заводская, 2». Общая площадь — почти 72 тысяч квадратных метров. Сейчас здание проектируют, этот процесс планируется завершить в марте, сообщили в префектуре. В сентябре началась подготовка к проектированию дома на улице 1 Мая, у пересечения с улицей Летчицы Тарасовой. Он будет ещё больше — 77 тысяч кв.м.

Строительство дома 2 завершит жилую застройку Заводской улицы. Здесь построен и заселяется дом 14, строится дом 8 — его обещают ввести в эксплуатацию в следующем году. Все они большие, из нескольких секций и переменной этажности. Корпуса соединяют одноэтажные перемычки — нежилые помещения. Примерно такие же дома — по сути жилые комплексы — построят на месте домов 2, 4 и 6 по Советской улице и дома 2 по улице 1 Мая. На этом закончится жилая застройка 19-го микрорайона. По утвержденному в 2020 году приказу (документ действующий), программа реновации рассчитана до 2032 года, но, судя по темпам строительства, может завершиться и раньше.

В 19-м микрорайоне предстоит ещё построить заложенные в проекте школу, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, кафе, паркинги возле железной дороги, расширить Заводскую, Советскую и улицу 1 Мая, запустить дублёр улицы Радио. А также снести здание ГИБДД и ещё несколько старых нежилых зданий.

Сейчас заселяется новый дом 14 на Заводской улице. Туда переезжают жители домов 2, 4, 6 по Заводской и дома 4 по улице 1 Мая.

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Метки:
микрорайон 19, реновация
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