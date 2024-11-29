Корпус 1628 закроют на капитальный ремонт. Здесь работают молочная кухня, Творческий лицей и другие организации 29.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Нежилое одноэтажное здание — бывший хозблок постройки 1990-х — рядом с Георгиевским проспектом ждём масштабный капремонт. Он займёт около года. Работающие в здании организации с большой вероятностью будут закрыты.

В корпусе 1628 предстоит отремонтировать и заменить инженерные сети — канализацию, водоснабжение, отопление, видеонаблюдение, пожарные и охранные системы, вентиляцию, — а также полы, двери, окна, кровлю и прочее. И приспособить помещение для инвалидов. Работы оцениваются в 34 миллиона рублей, заказало их учреждение «Мосжилниипроект». Организация подведомственна департаменту капитального ремонта, занимается проектированием, обследованием технического состояния зданий и инженерных коммуникаций.

Контракт с подрядчиком должны заключить в конце декабря, на ремонт отпущен почти год. В корпус 1628 работают в числе прочих молочная кухня, «Творческий лицей» (помещение Объединения культурных центров (ОКЦ), дополнительное образование школы №1194, автомойка, кафе, салон красоты. В ОКЦ подтвердили, что на время ремонта помещение работать не будет, другие организации пока не ответили. Но с большой вероятностью во время масштабного капремонта нормально работать не получится.

Капитальный ремонт будет и в соседнем нежилом корпусе 1627 — торговом центре «Весна». Но закрывать на время работ его не планируют.

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Метки:
микрорайон 16
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