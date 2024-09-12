В здании ТЦ в корпусе 1627 будут ремонтировать и менять трубы канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, вентиляцию и электрику.

По сути это капитальный ремонт с сопутствующими неудобствами — шумом, грязью, возможным отключением воды или света. На замену коммуникаций даётся год, но работы запланированы в рамках текущей эксплуатации здания — «полного или частичного закрытия торгового центра не предполагают», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Основной арендатор в нынешнем ТЦ — «Пятёрочка». Кроме неё здесь работают аптека, пункты выдачи заказов, химчистка, салон красоты, маленькие торговые точки.

Ремонт заказало учрежденное мэрией ОАО «Торговый дом «Мосхлеб», которому принадлежит здание. Универсам построили в конце 90-х годов и передали компании «в целях поддержки предприятий хлебопекарной промышленности». Старожилы и называют этот ТЦ «Мосхлебом», хотя вывеска «Весна» появилась много лет назад, когда у здания в результате незаконного захвата временно сменился собственник. Затем «Мосхлеб» через суд вернул здание себе.