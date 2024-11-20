Постановление об этом подписал губернатор Московской области на основании аналогичного постановления главы Солнечногорского округа.

Кроме закрепления фактического состояния (Голубое — уже давно не деревня) и формального изменения названия, новый поселок может столкнуться с изменениями «в деньгах» — для сельских населенных пунктов могут устанавливаться другие тарифы на электроэнергию, есть определенные доплаты, льготы, особое финансирование и федеральные программы развития.

Какие плюсы и минусы у этого решения, спросим в окружной администрации и вернемся с ответом.