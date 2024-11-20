История деревни Голубое и что все-таки значит её название
Постановление об этом подписал губернатор Московской области на основании аналогичного постановления главы Солнечногорского округа.
Кроме закрепления фактического состояния (Голубое — уже давно не деревня) и формального изменения названия, новый поселок может столкнуться с изменениями «в деньгах» — для сельских населенных пунктов могут устанавливаться другие тарифы на электроэнергию, есть определенные доплаты, льготы, особое финансирование и федеральные программы развития.
Какие плюсы и минусы у этого решения, спросим в окружной администрации и вернемся с ответом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Городские помещения в «Доме быта» капитально отремонтируют. Что будет с ними потом, непонятно Новости
Лечебно-реабилитационный центр на Родниковой 6 приглашает 30 ноября на День открытых дверей по направлению «Здоровый позвоночник и суставы» Реклама
Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург откроют 1 апреля 2028 года. Рассказываем, как идёт строительство в Зеленограде и окрестностях Новости
Чёрная пятница в FITNESSON Зеленоград — только до 30 ноября получите возможность бесплатно тренироваться с личным тренером Реклама
Парковка на Центральной площади закрыта на весь день с утра четверга. Похоже, в городе без предупреждения проводят масштабные учения Новости
Как списать долги жителям Зеленограда в 2024 году? Федеральная юридическая компания «ФЦБ» помогает обнулить задолженности Реклама
Пассажир 400-го автобуса напал на контролёра. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы Новости
Детская поликлиника для жителей района Крюково открылась после капитального ремонта. Вот что там внутри Новости
Для уборки города зимой набрали 100% дворников, водителей и механизаторов. Город зимой будет убирать более полутора тысячи человек Новости
«Ремонт дорог завершен», утверждают в зеленоградской администрации. Вот как это выглядит на самом деле Новости