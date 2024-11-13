Закон о внесении изменений в налоговое законодательство приняла Мосгордума. Повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных федеральным законодательством, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ставки транспортного налога были зафиксированы в рублях и не пересматривались более десяти лет, объясняют в мэрии. За этот срок накопленная инфляция превысила 100 процентов. Рост налога будет плавным — в среднем не более десяти процентов в год.

Для машин с мощностью 100-125 лошадиных сил ставка транспортного налога в 2025 году повысится на три рубля за каждую лошадиную силу — с 25 до 28 рублей. Затем в 2026-м году ставка вырастет ещё на три рубля, потом ещё и, наконец, в 2028 году составит 35 рублей.

Для машин с мощностью до 100 л.с. повышение налога растянется до 2032 год — на 1-2 рубля за лошадиную силу каждый год.

Например, для машины с мощностью 120 л.с. транспортный налог в 2025 году повысится на 12*3=360 рублей — с 3000 до 3360 рублей.

Полные таблицы с изменениями налога — в конце публикации.

Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут в 2026 году, увеличенный налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года.

Все действующие льготы по транспортному налогу для организаций и граждан сохранены. Среди этих категорий — многодетные семьи, ветераны и инвалиды первой и второй группы. Также ещё на пять лет продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет.

По расчетам Контрольно-счетной палаты Москвы, сумма налога, подлежащая уплате в городской бюджет в 2025 году юридическими лицами, увеличится не менее чем на 450 млн рублей, физическими лицами не менее чем на 1,85 млрд.