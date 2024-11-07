Каршеринг «Делимобиль» открыл зону парковки в МЖК, Ржавках, а также в Поварово и Солнечногорске
Теперь за завершение аренды по всему Зеленограду придётся доплатить 300 рублей, но появится скидка на следующую поездку размером с доплату. Скидка будет действовать 72 часа, а потом сгорит. Потратить эту скидку можно только в зонах без доплаты — это практически вся Москва, Голубое, Зеленопарк, Ржавки, Поварово, Солнечногорск, Сходня.
Доплаты и скидки не будет, если:
- начать и завершить аренду внутри одной зоны. Например, поехать только по Зеленограду
- если начать и завершить аренду в зонах с одинаковой стоимостью. Например, поехать из Зеленограда в Истру или Внуково
- если начать аренду в зоне с большей стоимостью, а завершить в зоне с меньшей. Например, поехать в Зеленоград из Шереметьево (там +600) или из Зеленограда в Звенигород (там +250).
А если поехать из зоны с меньшей стоимостью с большую, то доплатить нужно будет только разницу. Например, если поехать из Зеленограда (+300) в Шереметьево (+600), то доплатить нужно будет разницу — 300 рублей.
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