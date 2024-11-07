Доплаты и скидки не будет, если:

начать и завершить аренду внутри одной зоны. Например, поехать только по Зеленограду

если начать и завершить аренду в зонах с одинаковой стоимостью. Например, поехать из Зеленограда в Истру или Внуково

если начать аренду в зоне с большей стоимостью, а завершить в зоне с меньшей. Например, поехать в Зеленоград из Шереметьево (там +600) или из Зеленограда в Звенигород (там +250).

А если поехать из зоны с меньшей стоимостью с большую, то доплатить нужно будет только разницу. Например, если поехать из Зеленограда (+300) в Шереметьево (+600), то доплатить нужно будет разницу — 300 рублей.