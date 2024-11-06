«С 6 ноября „Вайлдбериз“ запускает новую программу. Сейчас она в стадии доработки. Поэтому могут происходить небольшие сбои в работе и задержки в выдаче заказов», — предупреждает объявление в одном из зеленоградских пунктов выдачи. Просят пожалеть менеджеров, у которых и так стресс из-за адаптации к новшеству.