«С 6 ноября „Вайлдбериз“ запускает новую программу. Сейчас она в стадии доработки. Поэтому могут происходить небольшие сбои в работе и задержки в выдаче заказов», — предупреждает объявление в одном из зеленоградских пунктов выдачи. Просят пожалеть менеджеров, у которых и так стресс из-за адаптации к новшеству.
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