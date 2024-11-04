Для ускорения прохода через турникеты на станции Крюково поставят дополнительные сканеры 04.11.2024 ZELENOGRAD.RU

В часы пик у турникетов скапливаются очереди — пассажиры сканируют проездные из мобильных приложений и виртуальную «Тройку». На турникетах на вход и выход сейчас стоит по два валидатора со сканерами, теперь их количество увеличится, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК.

В Крюково МТКК планирует поставить 14 дополнительных сканеров, в Лихоборах — семь, на Петровско-Разумовской и в Ховрино — по пять, в Сходне — восемь, на Ленинградском вокзале — 15. Также новые сканеры появятся на станциях Поваровка, Поварово, Подсолнечная, Клин. Все работы должны сделать до конца года.

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Метки:
электричка, станция крюково, турникеты, валидаторы
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