В часы пик у турникетов скапливаются очереди — пассажиры сканируют проездные из мобильных приложений и виртуальную «Тройку». На турникетах на вход и выход сейчас стоит по два валидатора со сканерами, теперь их количество увеличится, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК.

В Крюково МТКК планирует поставить 14 дополнительных сканеров, в Лихоборах — семь, на Петровско-Разумовской и в Ховрино — по пять, в Сходне — восемь, на Ленинградском вокзале — 15. Также новые сканеры появятся на станциях Поваровка, Поварово, Подсолнечная, Клин. Все работы должны сделать до конца года.