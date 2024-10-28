Двоих местных жителей подозревают, что в воскресенье в своей квартире (Парковый бульвар 2к2) они изувечили кота, а затем в пакете выбросили во двор. Их перемещение по дому и разговор зафиксировали камеры наблюдения.
«Живодеры зверски до полусмерти избили кота и выбросили животное в пакете около дома». Утверждают, что они — наркозависимые и давно терроризируют район «истериками и припадками», а также не первый раз убивают животных.
Кота отвезли в ветеринарную клинику доктора Карпенко в Андреевке. Он серьезно пострадал и сейчас его лечат. Помощи не нужно — клиника взяла все расходы на себя. Уже есть несколько желающих, стать коту новым хозяином.
Многие соседи лично отправили заявление в полицию, около ста человек были готовы подписать коллективное обращение в правоохранительных органы. Благодаря поднятому шуму, полиция начала проверку и опрашивает свидетелей. Спектр наказания по уголовной статье о жестоком обращении с животными широкий: от штрафа в 80 тысяч до лишения свободы до пяти лет.
Местные жители говорят, что это уже не первое животное, замученное их соседями-наркоманами, но, похоже, раньше полиция не обращала внимания на нарушения.